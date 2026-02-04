「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（４日、住之江）レースを前に、住之江ボートの中央ホールでオープニングセレモニーが盛大に行われた。開門前から詰めかけたファンを含め、熱気ムンムンの場内に出場選手５１人が登壇。地元Ｇ１は初出場の高憧四季（２６）＝大阪・１２４期・Ａ１＝は、やや緊張した面持ちで選手紹介のマイクに立ち「いいレースができるように頑張ります！応援よろしくお願いします」とファンに意気込みを語った