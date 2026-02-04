「ＢＴＳオラレ上越開設１４周年記念」（４日、平和島）池田雷太（６０）＝東京・６２期・Ｂ１＝が４日の初日５Ｒで５コースから２着と好走した。レース後は「整備をしてペラも叩いて悪くなかったですね。前検では操縦不能だったけど、やることをやって成果は出ています」とニッコリ。手応えもつかめていた。５日の２日目を見据えては「あとはペラですね。もうちょっと行き足とその延長の伸びが欲しいから、そこを目指します