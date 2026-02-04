日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が３日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「無意識の差別マイクロアグレッションを学ぶ夜」。バナナマン・日村勇紀を夫に持つフリーアナウンサーの神田愛花は「共働きじゃないですか？我が家って。で、『旦那さんが稼いでるのに、なんで仕事するの？』ってよく言われるんですよ。ＳＮＳとかでも言われますし」と切り出した。さらに「