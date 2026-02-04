ラッパー、音楽プロデューサーのSKY-HIが代表取締役CEOを務め、BE:FIRSTらが所属する音楽プロダクション「BMSG」の公式サイトが4日に更新され、生成AIを利用した「ディープフェイク」の公開、拡散が確認されたとして注意喚起した。公式サイトで「今般、いわゆる「ディープフェイク」（所属アーティストのデータ（画像、動画、歌唱、音声等）を読み込ませて生成AIにより生成されたコンテンツ）を生成・公開・拡散する行為が確認