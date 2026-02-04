「四国地区選手権競走・Ｇ１」（４日、鳴門）秋山広一（５０）＝香川・７８期・Ａ２＝が粘り強さを見せてファイナル切符を手にした。４号艇の準優１０Ｒは１周１Ｍで差しハンドルを入れて２番手の川原祐明（香川）を猛追。２Ｍで逆転してからも激しい流れになったが、猛追を振り切って２着に入った。「うまく調整を合わせられましたね。乗りやすさがあってターン足がいい。スタートが速くて全速で行くのが難しいけど、その