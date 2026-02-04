投球練習中に笑顔を見せるソフトバンク・東浜＝宮崎再起を期す14年目のシーズンへ、強い覚悟がにじむ熱投だった。ソフトバンクの東浜が4日、宮崎市でブルペン入りし、105球。捕手を座らせたのは初めてで「（第1クール）最終日にしっかり投げたかった。強い球は投げられていたので良かった」と充実した表情を見せた。昨季は層の厚い先発陣の中で、7試合の登板にとどまった。オフには出場機会を求めてフリーエージェント（FA）宣