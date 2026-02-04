文部科学省による世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への解散命令請求の即時抗告審で、東京高裁が３月４日に解散の可否を判断する決定を出すことが関係者への取材でわかった。高裁が解散を命じれば、その時点で教団は宗教法人格を失うことになり、高裁の判断が注目される。文科省は２０２３年１０月、宗教法人法に基づき、旧統一教会への解散命令を請求した。東京地裁は昨年３月、教団信者らが民法の不法行為にあたる違法な献