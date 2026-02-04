３日に放送されたＮＨＫ「うたコン」では、昨年大みそかの「紅白歌合戦」の名場面を放送。その中で、水森かおりのドミノチャレンジについて、リポーターのアルコ＆ピースが「ちょっと引いた」というリハーサル風景が公開された。紅白の名物企画となった水森のドミノチャレンジ。リハーサル初日は１２月２４日で、総勢２０人のドミノスペシャリストが参加。リハーサルでもドミノを倒して、しっかりトライ＆エラーを繰り返して本