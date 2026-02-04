中道改革連合（資料写真）大詰めを迎えた第５１回衆院選で苦戦が伝えられる中道改革連合が比例票の上積みに懸命だ。全国１１ブロックの上位を公明党系の比例単独候補者が占め、重複立候補者の復活枠が狭まっているためだ。公明が選挙区でも本腰を入れることで巻き返しを図るが、他選挙区の中道候補の惜敗率が事務所内の日々の話題となるなど「身内の競り合い」（中道関係者）の雰囲気も漂い始めている。共同通信社が１月３１日