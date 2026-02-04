X(旧Twitter)で「昔のメールの抜粋」が大量投稿されており、これには謎の「＝」が含まれているそうです。このイコール記号が何を意味するのかについて、Gnusのマニュアルの著者であるラース・インゲブリグセン氏が解説しています。What’s up with all those equals signs anyway? - Random Thoughtshttps://lars.ingebrigtsen.no/2026/02/02/whats-up-with-all-those-equals-signs-anyway/昔のメールの抜粋に含まれるイコール記号