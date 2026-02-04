巨人は４日、宮崎で行われている春季キャンプ初の休養日を迎えた。初日から快晴が続いた３日までの第１クールでは、新戦力はもちろん、ベテランや若手選手も存在感を示した。１軍スタートは４２人中１４人が新戦力。初日は楽天からＦＡ加入した則本が背番号４３のユニホーム姿を披露すると、ブルペンで５５球を投げ込んだ。ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は直球に武器のチェンジアップなど４０球。一方で昨年加入した田中将