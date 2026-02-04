アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）は４日、２０３５年アジア杯に日本など４か国が招致へ立候補したことを明らかにした。昨年１２月３１日に入札が締め切られ、３５年大会には日本、韓国、オーストラリア、クウェートが名乗りを上げた。また３１年大会には、韓国、オーストラリア、クウェート、インド、インドネシアのほか、共催でキルギス、タジキスタン、ウズベキスタンが立候補したという。