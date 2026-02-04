日本将棋連盟は４日、内山あや女流初段が女流二段に昇段したと発表した。３日の女流王将戦予選で和田はな女流１級に勝利し、女流初段昇段後７０勝の規定をクリアした。内山は英国・北アイルランドのベルファスト市出身の２１歳。師匠は北島忠雄七段。