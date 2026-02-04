香川県教育委員会 香川県教育委員会は4日、高松市の公立小学校の女性教諭（25）を戒告処分にしたと発表しました。 女性教諭は2025年7月3日午前7時20分ごろ、高松市内で普通乗用車を運転中、対向車に気を取られて道路左側の歩道から横断歩道に走ってきた7歳の児童に衝突して転倒させ、2週間のけがを負わせました。 女性教諭は2025年11月6日付で、過失運転致傷の罪で高松簡裁から罰金20万円の略式命令を受けています。