高松南警察署 高松南署は4日、埼玉県所沢市の動画クリエイターの男（36）を詐欺の疑いで逮捕しました。 警察の調べによると、男は共謀して人材派遣会社の社員を装い、2024年3月20日から21日までの間、岡山県の女性（当時70）に覆面調査員のアルバイトを持ち掛け、何者かが電話やメールで「仕事内容を口外しない保証金として60万円支払ってください。お金はあとで返金します」「あなたがしたことはインサイダ