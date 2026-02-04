AFCが公式発表アジアサッカー連盟（AFC）は2月4日、AFCアジアカップ2035の開催地として、日本サッカー協会（JFA）を含む4つの加盟協会から正式に立候補があったと発表した。今回の立候補は、AFCのシェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファ会長が第35回AFC総会で提案した、2031年大会と2035年大会の開催地を単一の総会で一括承認する方針に基づくものだ。2035年大会については2025年8月27日に招請状が送付され、同