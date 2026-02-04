中国、タイ、ブラジルなど各国で放送・配信が決定Jリーグは2月4日、明治安田Jリーグ百年構想リーグの海外放映が決定したと発表した。発表によると、今シーズンもJリーグ国際版YouTubeチャンネル「J.LEAGUE International」において、日本およびその他の放映権販売地域などを除く世界各国に向け、明治安田J1百年構想リーグを毎節最大4試合、英語実況付きで放映する。各国・地域別の放映先も明らかになった。中国ではJ1、J2、J