阪神の沖縄・宜野座キャンプの第1クールを終えた佐藤輝明内野手（26）が順調なスタートを強調した。キャンプ直前での契約更改となったが、調整への影響は感じさせず「しっかり動けている」と手応えを強調。キャンプ途中からWBC合宿に参加することになっており、「優勝ってのがもちろん目標」と言い切った。以下は一問一答。――本日キャンプ4日目となったが、今の調子は？「しっかり動けてるんで、はい。今のところはいいか