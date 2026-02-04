元櫻坂46メンバー・渡辺梨加（30）が4日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。いまだに尾を引く、パン屋修行企画の“無気力”炎上騒動について謝罪した。渡辺は20年4月、当時は欅坂46の冠番組「欅って、書けない?」にて「パン屋修業の道」という企画に挑戦した。礼儀正しくあいさつをしない場面や、無気力な態度が目立ち、パン職人から「返事くらいちゃんとしろよ!」と注意される様子が放送され、炎上状態となっていた。こ