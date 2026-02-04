ミラノ・コルティナ五輪・女子アイスホッケー日本代表が練習を公開。初のメダル獲得へ向け、主将の小池詩織選手がリンクの感想や意気込みを語りました。アイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」は2014年ソチ五輪から4年連続、5度目の五輪出場。最高成績は6位となっています。現地のリンクのついて小池選手は「本番のリンクは結構暖かくて氷が柔らかい。柔らかいとちょっとスピードが落ちてしまう部分だったり、パックのス