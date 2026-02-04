ウクライナのゼレンスキー大統領はエネルギー施設などにロシアによる大規模な攻撃があったとして、強く非難しました。一方、アメリカのトランプ大統領はプーチン大統領が1週間の攻撃停止の「約束を守った」と話しています。ゼレンスキー大統領は3日、ウクライナ各地のエネルギー施設などに対し、ロシアによる攻撃があったとして、「モスクワは態度を変えておらず、外交を望んでいない」とロシアを強く非難しました。攻撃には450機