◇NBA バックス131ー115ブルズ(日本時間4日、ファイサーブ・フォーラム)NBAブルズの河村勇輝選手がバックス戦に途中出場し5得点、7アシスト5リバウンドをマーク。チームは115-131で敗れ、連敗となりました。河村選手はこの日第1クオーター残り3分53秒にコートに入り3試合連続出場。残り1分12秒に味方のレイアップをアシストします。第2クオーターは残り3分6秒に相手のパスをインターセプト。その後自ら3ポイントを狙い、これは外し