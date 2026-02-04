犬が体を痒がる原因 1.ノミやマダニが寄生している ノミやマダニの寄生は、基本的には1年を通して必要な予防医療です。予防薬は動物病院で処方してもらうことができます。 もしもノミやマダニの寄生を予防していない場合、お散歩しているとき、ドッグランを利用したとき、他の犬と接触したときなどに寄生され、体の痒みの原因になっている可能性があります。 飼い主がご自身で見ても分からないときは、動物病院で確認しても