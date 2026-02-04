アイベックスエアラインズは、5月19日搭乗分から運賃を刷新する。2月4日から航空券の販売を開始した。基本運賃は普通運賃、搭乗前日まで購入でき予約変更が可能な「I-フレキシブル」、変更不可の「I-スペシャル」の3種類。期間限定のセール運賃「I-セール」と法人向け専用運賃「IBEX Biz」も設定する。往復の利用で割引となる。IBEX Bizを除くいずれの運賃からも小児割引（25％）、障害者割引（20％）が適用となる。仙台〜名古屋/