２月４日は春の訪れを告げる「立春」です。北海道内は暖かい空気が入り込んだ影響で全道的に気温が上がり、各地で３月から４月並みの暖かさとなりました。道路状況の変化や落雪事故に注意が必要です。（観光客）「違う場所じゃないと通れない」これまでの最高気温が５．２℃を観測した小樽市では、交差点に大きな水たまりができていて、観光客が歩きづらそうにしていました。（神奈川県からの観光客）「思っていたより寒くない。神