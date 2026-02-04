北海道釧路市の小学校敷地内で、４０代男性から現金や車などを奪ったとして男女３人が逮捕された事件で、奪われた車が現場付近で見つかっていたことが分かりました。強盗の疑いで逮捕された島根県の漁師・松本純容疑者は２月４日、身柄を検察庁に送られました。松本容疑者は１６歳の少女２人と共謀し、２０２５年１１月、釧路市の小学校の敷地内で４６歳の男性を工具で脅迫し、現金２万６０００円や男性の軽乗用車などを奪った疑い