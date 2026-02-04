札幌市豊平区で男性を刺し、殺害しようとしたとして１８歳の少年が逮捕されました。この事件では１９歳の少年もすでに逮捕されています。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の１８歳の少年です。少年は、すでに逮捕されている１９歳の少年とともに、２０２５年１１月、札幌市豊平区美園の路上で知人の２０歳男性の腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いがもたれています。少年は現場から車で逃走していましたが、