札幌では３月中旬並みにまで気温が上がりました。いまの路面状況などはどうなっているのでしょうか。札幌市白石区から中継です。地下鉄南郷１８丁目駅のすぐ目の前、大きなトラックやバスも通る車通りの多い通りです。そんな大きな通りの路面を見てみますと、大きな水たまりができているんですよね。除雪は進んでいるんですけれども、ちょっと目線を上げてみますと、このように大きな雪山というのがまだありまして、それが気温が上