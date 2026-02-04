5日、薩摩地方は雲が広がりやすく、特に枕崎や指宿など南部を中心ににわか雨の可能性があります。大隅地方も雲が多く、地域によっては短時間の雨がありそうです。種子島・屋久島地方は、気圧の谷と湿った空気の影響で昼前後に雨が降り、一時的に本降りとなる可能性があります。奄美地方は北部で雲が多くにわか雨もありますが、南部ほど晴れ間が広がるでしょう。4日は、二十四節気の「立春」で、暦の上では春の始まりですが、週