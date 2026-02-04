カゴメは、産地や生産者を応援する新たな取り組み「めぐみめぐるAction！」を1月から始動した。この取り組みは、生産と生活者がともに支え合う仕組みを通じて、持続可能な農業を支えることを目的としている。今回は、愛媛県にゆかりのあるインフルエンサーが、愛媛県のめぐみの魅力を発信し、届ける。「野菜生活100」季節限定シリーズから「野菜生活100 本日の逸品 愛媛せとか＆ポンカンミックス」を3月3日から6月上旬まで期間限定