「HAMON」（軸色 左から：銀色、水藍色、鋼色）1897年の創業以来、筆記具の開発を行っているゼブラは、長年培ってきた技術と経験を結集し、日本の最高を追求した新しい国産ボールペンブランド「THE ZEBRA」を立ち上げる。その第一弾として、今までは海外製品が多かった高級筆記具において、日本メーカーならではの視点で書き心地を追求し、ゼブラ史上最も高級な価格帯の油性ボールペン「HAMON」を開発した。ゼブラ初のエイジングチ