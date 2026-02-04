ミラノ・コルティナ五輪に挑むフィギュアスケート・鍵山優真選手が、五輪へ向けての驚きの決断について明かしました。昨年12月に行われた「第94回全日本フィギュアスケート選手権大会」。これは五輪に向けての最終選考会を兼ねており、優勝した鍵山選手は一番乗りで代表内定を勝ち取りました。しかし、このフリースケーティングでは2つのジャンプをミス。演技後には大粒の涙を流しました。この涙の理由に対して、鍵山選手は「結果