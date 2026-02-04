若者を中心に「テレビ離れ」が進んでいる。医師の和田秀樹さんは「テレビは『オワコン』と言われるが、依然として圧倒的な影響力を持っている。特に日本のSNSはテレビの論調に追従し、多様な視点や冷静な検証が失われている」という――。※本稿は、和田秀樹『「高齢者ぎらい」という病』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EKIN KIZILKAYA※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／EKIN KIZILKAYA■「テレ