牛丼チェーン「吉野家」は、各種超特盛丼を対象に税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を実施する。期間は2月5日(木)11時から2月19日(木)15時まで。全国の吉野家店舗(一部店舗を除く)で開催し、店内飲食とテイクアウトの両方が対象となる。また、過去に好評を博した「スタミナ超特盛丼」を再販売する。【画像を見る】スタミナ感と食べ応えを追求した「スタミナ超特盛丼」の画像を見る〈「超特盛祭」概要〉実施期間:2026年2