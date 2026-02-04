怖いもの知らずの彼氏でも、入試当日は少なからず緊張しているもの。ここは彼女であるあなたの出番。気の利いたメッセージで、試験を成功に導いてあげたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に「『彼女のおかげで頑張れる』と感じる入試の朝のLINE９パターン」をご紹介します。【１】「これ読んだら電源切るの忘れないでね」とフォローを入れる「意外と忘れがちなので助かりました」