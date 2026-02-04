湯郷ベル三田一紗代 選手 女子サッカーなでしこ1部リーグの岡山湯郷ベルは、2026シーズンの新キャプテンを発表しました。 新キャプテンには、GKの三田一紗代選手が選ばれました。 三田選手は「チーム創設25周年という節目の年にキャプテンに就任することになりました。これまで多くの方々が積み上げてきた歴史と伝統を受け継ぎ、その重みと誇りを胸に、チームの先頭に立って闘ってまい