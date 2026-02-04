ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その14」をお届けする（第1479回）。＊＊＊第一次奉直戦争の勝利によって奉天派の張作霖を撃退した曹コン（※かねへんに昆）は、同じ直隷派内のライバル呉佩孚を圧倒するため、対米工作を進めた。一方、アメリカも日本を出し抜いて「親米