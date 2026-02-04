王者防衛か？それとも時代は動くのか？激闘の舞台となったのは、東京・神保町にある出版クラブビル。運命のニィテンニ（2月2日）に、全国の書店員が日本一おもしろい書店フェアを競う「OVOL 日本紙パルプ商事 presents Book Fair Championship（以下、BFC）」の"防衛戦"が行われた──。【写真】全国の書店員が日本一おもしろい書店フェアを競う「BFC」第2回のベスト10を一挙公開！「BFC」とは、各書店で行われて