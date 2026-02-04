オイシックス新潟アルビレックスBCの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（57）が4日、PL学園（大阪）の同級生で、1月29日に神奈川県川崎市内の病院で死去した元西武の今久留主成幸さんについて、以下の通り追悼コメントを発表した。「今久留主の訃報をうけた際、あまりに突然のことで、到底信じることができませんでした。キャンプイン前日（1月31日）、最後に顔を見てきましたが、涙が止まらず言葉になりませんでし