昨年12月7日のチャンピオンズC11着後、フェブラリーS（22日、東京ダート1600メートル）に向けて調整を進めているシックスペンス（牡5＝国枝、父キズナ）は戸崎圭太（45）との新コンビで臨む。4日、キャロットクラブが発表した。3月3日に定年引退を迎える国枝栄師（70）にとって最後のG1起用となる見通し。ダート1600メートルは2走前に初ダートの南部杯で2着に入っている。