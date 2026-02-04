SARUKANIが、ニューEP『EPISODE 777』を本日2月4日に配信リリースした。 （関連：SARUKANI、ビートボックスの面白さを観客と共有ソロやタッグ、DJからフリースタイルまで詰め込んだ2nd JAPAN TOUR） 本作には、新体制となった6月より制作してきた4曲を収録。タイトル曲は本作よりスタートするフィーチャリングシリーズ『arigato.』第1弾の「キャパオーバー（SARUKA