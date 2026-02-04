福岡県警筑紫野署は4日、太宰府市国分3丁目付近の道路上で3日午後4時ごろ、通行中の女児が車から降りた見知らぬ男から「車に乗って」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は20〜30歳くらいで、黒っぽい服装をしていた。