福岡南署は4日、福岡市南区高木1丁目付近の路上で3日午後6時半ごろ、女子中学生が自転車で走行していたところ、自転車に乗った見知らぬ男が対向から現れ、すれちがいざまに女子中学生の顔面に唾をかけ走り去る事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は中年くらいで黒色上衣、黒色ズボン着用。白色自転車に乗っていたという。