2025年6月、静岡県川根本町の住宅に侵入し、勲章やブランド品など約30点、45万円相当を盗んだ疑いで、男3人が2026年2月4日に再逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、静岡県吉田町住吉に住む無職の男（43）と静岡県島田市本通に住む飲食店従業員の男（45）、東京都豊島区要町に住む無職の男（30）です。 警察の調べによりますと、男らは6月20日頃、川根本町の男性（63）の住宅に侵入し、勲章やブランド品の