＜マイナビチャレンジマッチ 事前情報◇4日◇琉球ゴルフ倶楽部（沖縄）◇6411ヤード・パー72＞あす5日、日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）のレギュラーツアー、ステップ・アップ・ツアーメンバーと、25歳以下のJLPGAプロテスト合格を目指す選手が戦うマイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（以下ネクヒロ）の昨季ランキング上位者、そして予選会を勝ち抜いた選手40人（各カテゴリー10人ずつ）が出場し、優勝を争う大会が一日競技で