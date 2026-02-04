新潟県教育庁は3日、2026年度の新潟県公立高等学校入学者選抜における「特色化選抜」の志願状況を発表しました。 ■全体の志願動向と卒業見込者数 県によりますと、2026年3月の中学校卒業見込者数（中等教育学校前期課程の生徒を含む）は1万8042人で、前年と比較して249人の増加となりました。入学者選抜を実施する公立高等学校の総数は80校105学科（全日制93学科、定時制12学科）です。このうち、特色化選抜の募集を行うのは26