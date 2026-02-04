Ｊ３福島に期限付き移籍で加入した元サッカー日本代表ＦＷのカズこと三浦知良（５８）が４日、合宿地の千葉県成田市での練習に参加し、約１時間４５分汗を流した。２６日に５９歳を迎えるレジェンドは、チームメートの若手に向けて「みんな本当に尊敬します」など、敬意を表した。若手に混じってミニゲーム、１０分×３セットの紅白戦１本目など精力的にプレー。「ナイスカズさん！」といった声が飛ぶなど、始動から約１カ月が