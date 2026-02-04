日本モーターボート競走会は4日、G2「第11回レディースオールスター」（5月5〜10日、まるがめ）ファン投票の第1回中間発表を行った。ここまでの投票数は24万8868票で、現時点のトップは1万2200票を獲得した守屋美穂（37＝岡山）。2位は1万2012票の高憧四季（26＝大阪）で1万776票で3位の井上遥妃（22＝徳島）、1万246票で4位の西橋奈未（29＝福井）までが1万票以上を集めている。連覇を狙う浜田亜理沙（37＝埼玉）は6722票で6