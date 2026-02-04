エニトグループ傘下のOmiaiが運営するマッチングアプリ「Omiai」は、全国のOmiaiユーザーを対象に「マッチングアプリにおける“その人らしさ”の伝わり方意識調査」を実施した。本調査は2026年1月、全国のマッチングアプリ「Omiai」を利用する独身ユーザー1,725名を対象に、インターネット調査にて実施されたもの。対象者の内訳は、ユーザー(全員独身) n=1,725、そのうちマッチングアプリで出会った恋人・配偶者との別れ経験者 n=7