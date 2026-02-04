福岡県田川市の保育園で園児に暴行した疑いで逮捕・起訴された元保育士の女が、別の複数の園児にも暴行したとして追送検されていたことが分かりました。暴行の疑いで追送検されたのは、福岡県田川市の元保育士、中村麗奈被告（25）です。捜査関係者によりますと、中村被告は去年7月から8月にかけて、当時の勤務先の田川市の松原保育園で、担任していた5歳児クラスの複数の園児に暴行を加えた疑いが持たれています。 中村被告は